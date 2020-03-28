https://static.news.ru/photo/3dc42676-70f0-11ea-b2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Четырёхслойные марлевые маски могут защищать от инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Проведены тестирования таких масок. Они разрешены к обороту. Их шьют на заводах, которые затем поступают в том числе в медицинские организации и аптеки, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 600 тысяч. Умерли более 27,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах. 49 пациентов выздоровели. Умерли пять человек.