Минздрав назвал сроки новой волны коронавируса в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил очередного подъёма заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что новая волна настигнет страну в конце мая — июне, передаёт «Интерфакс».

Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъём заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся, — заявил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что каждый из периодов обострения COVID был сильнее и мощнее по сравнению с предыдущим.

По прогнозам Мурашко, следующая волна будет зависеть не только от совместных действий врачей, чиновников и граждан, но и от соблюдения санитарных норм и правил. Совокупность этих механизмов, по мнению главы Минздрава, позволит управлять ситуацией.

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Он отметил, что текущий уровень распространения инфекции остаётся высоким, а охват прививками сохраняется на низком уровне.