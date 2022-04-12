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Минздрав назвал сроки новой волны коронавируса в России

Мурашко: новый подъём заболеваемости коронавирусом в России будет в конце мая — июне 2022 года
11:08, 12 апреля 2022
Минздрав назвал сроки новой волны коронавируса в России Фото: pexels.com
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко не исключил очередного подъёма заболеваемости коронавирусом. Он заявил, что новая волна настигнет страну в конце мая — июне, передаёт «Интерфакс».

Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъём заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся,заявил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что каждый из периодов обострения COVID был сильнее и мощнее по сравнению с предыдущим.

По прогнозам Мурашко, следующая волна будет зависеть не только от совместных действий врачей, чиновников и граждан, но и от соблюдения санитарных норм и правил. Совокупность этих механизмов, по мнению главы Минздрава, позволит управлять ситуацией.

Ранее глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ещё далека от завершения. Он отметил, что текущий уровень распространения инфекции остаётся высоким, а охват прививками сохраняется на низком уровне.

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