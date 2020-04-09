Минздрав назвал капли, эффективные для профилактики коронавируса

https://static.news.ru/photo/30c9d84e-7a4b-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Минздрав РФ рекомендует здоровым гражданам для профилактики COVID-19 ежедневно использовать спрей или капли с рекомбинантным интерфероном альфа.

Медики советуют после единичного контакта с заражённым COVID-19 использовать препараты «Гидроксихлорохин» (в первый день — 400 мг утром и вечером, далее по 400 мг раз в неделю в течение 3 недель), а также «Мефлохин» (первый и второй дни по 250 мг утром и вечером, третий день — 250 мг в сутки, далее по 250 мг раз в неделю в течение трёх недель), говорится на официальном сайте Минздрава.

В мире по состоянию на первую половину дня 9 апреля 2020 года свыше 1,52 млн случаев инфицирования, погибли 88,5 тысячи человек, выздоровели около 330,6 тысячи. В России за сутки официально зарегистрировано 1459 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших с начала распространения инфекции составило 10 131. Помимо этого, за весь период ведения отчётности 76 человек скончались и 698 выздоровели.

Ранее врачи выяснили, что анитипаразитарный препарат «Ивермектин» способен подавлять размножение коронавируса. Исследователи изучили действие лекарства на инфицированные коронавирусом клетки, куда было добавлено лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%.