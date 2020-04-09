Минздрав: коронавирус тяжелее проходит у пациентов, поздно начавших лечение

https://static.news.ru/photo/c3b6df4c-7a8e-11ea-aa7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о течении коронавируса. По его словам, люди с COVID-19, несвоевременно начавшие лечение, находятся в более тяжёлом состоянии.

Кроме того, тяжело протекает болезнь у тех, кто не придерживался рекомендованной терапии и поздно обратился к врачам.

Сегодня мы, к сожалению, видим — тяжесть процессов разная. И особенно ухудшения состояния у тех, кто несвоевременно начал лечение и не придерживался определенных рекомендаций по терапии, и поздно обратился, — отметил он в эфире «России 1».

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.