Минздрав: коронавирус хуже поддаётся лечению из-за новых мутаций

COVID-19 стал хуже поддаваться лечению из-за появления новых штаммов. Об этом журналистам «Комсомольской правды» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Появляются новые штаммы коронавируса. Теперь тяжело болеют не только люди в возрасте, но и молодые. Болезнь хуже поддаётся лечению, вирус становится более заразным. Эти процессы идут во всём мире, — заявил Мурашко.

Он отметил, чтобы вирус перестал распространяться и мутировать, нужно прервать цепочку заражений. Причём в начале пандемии для этого приходилось изолировать людей друг от друга, но теперь есть более эффективное и надёжное средство — вакцинация.

Ранее министр отметил, что в России стабилизируется ситуация с распространением COVID-19. Этому прежде всего способствует снижение количества заражённых в регионах из первой тройки по уровню заболеваемости — Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

В то же время, по словам Мурашко, в ряде других регионов ситуация сохраняется напряжённой, там наблюдается рост заражений.