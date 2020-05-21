Минздрав: испытания вакцины от COVID-19 завершатся не раньше конца июля

https://static.news.ru/photo/34f19130-9b90-11ea-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что первые результаты испытаний российской вакцины против коронавируса могут появиться только в конце июля.

По словам главы Минздрава, над вакциной работают несколько производителей в России. Начались доклинические испытания.

Всё пока идёт в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля, — цитирует министра ТАСС.

Как писал NEWS.ru, не менее 5,1 миллиона человек заразились коронавирусом за почти полгода, прошедшие с появления первых пациентов в китайском городе Ухань. Более 330 тысяч заражённых погибли в клиниках в большинстве стран мира.

В России количество заболевших превысило 317 тысяч. Выздоровели около 93 тысяч россиян, умерли около 3,1 тысячи.