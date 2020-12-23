Минздрав исключил из испытаний «Спутника V» ввод добровольцам плацебо

https://static.news.ru/photo/502d2836-4501-11eb-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Минздрав разрешил изменить формат пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V» центра имени Гамалеи. Добровольцам больше не будут вводить плацебо. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор [добровольцев] в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт, и плацебо — это совсем нехорошо, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, добровольцы больше не будут получать плацебо, а исследования вакцины продолжатся. Он пояснил, что хотел бы выявить тех, кто получил плацебо и привить их, но пока непонятно, позволит ли это сделать регуляторика исследования.

Гинцбург напомнил, что многие получившие плацебо затем были привиты настоящей вакциной, чтобы быть защищёнными. То, что им вначале поставили плацебо, было выявлено с помощью анализов.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о предварительных испытаниях «Спутника V» на людях старше 60 лет. Он подчеркнул, что первые результаты очень хорошие.

Как писал NEWS.ru, в первое полугодие 2021 года жителям России необходимо 45 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он рассказал, что соглашения о производстве российской вакцины заключены с восемью площадками в целом ряде стран.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.