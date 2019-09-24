https://static.news.ru/photo/dbbe21e4-dec7-11e9-a96d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минздрав России выделил 20 регионов с тревожными показателями заболеваемости и распространённости ВИЧ-инфекции. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, медики хотят сконцентрироваться на этих субъектах и ускоренными темпами охватить терапией 90% пациентов.

Министр отметила, что к концу 2019 года средний показатель охвата антиретровирусной терапией выйдет на целевой уровень в 75%. 90% планируется достичь к концу 2020 года.

Скворцова рассказала, что уже сейчас в РФ применяют международные методы и схемы лечения, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что химики из Сколковского института науки и технологий во главе с профессором Павлом Трошиным разработали способ синтеза растворимых веществ, применяемых для борьбы с вирусами ВИЧ, гриппа и герпеса. Углеродные соединения фуллеренов блокируют жизнедеятельность вирусов и мешают им размножаться.