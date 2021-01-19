Минздрав готовит новые рекомендации по лечению беременных от COVID

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В министерстве здравоохранения России разрабатывают новую — третью — версию рекомендаций по лечению от коронавируса беременных женщин. Об этом на Международном конгрессе по репродуктивной медицине заявили глава министерства Михаил Мурашко.

В этом году акушерство и гинекологическая служба столкнулась с новыми вызовами — это пациентки с новой коронавирусной инфекцией, и в этот период вы создали новые методические рекомендации, сейчас уже выходит третий пересмотр по оказанию помощи во время беременности, родов и в послеродовый период, — приводит слова министра РИА Новости.

Он добавил, что в России был создан Федеральный дистанционный консультационный центр при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства и гинекологии имени Кулакова, куда могут обратиться за консультацией жительницы любого региона РФ в любой время суток.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в 100%. При этом в центре «Вектор», где был разработан препарат, сообщили, что он противопоказан лишь тем, у кого выявлены острые аллергические реакции и гиперчувствительность к отдельным компонентам вакцины.