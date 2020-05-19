Минздрав: дистанционная продажа лекарств стартует в июне

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Британские учёные составили список психических расстройств, которые могут быть вызваны коронавирусной инфекцией. При этом, как отметили медики, такие проявления вероятны как в период болезни, так и после неё.

Так, во время острого периода заболевания у пациентов не исключены спутанность сознания, нарушение внимания, восприятия, мышления и эмоций. В долгосрочном плане возможно развитие депрессии, тревожных расстройств и посттравматического синдрома, передаёт...