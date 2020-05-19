Минздрав: дистанционная продажа лекарств стартует в июне

Дистанционная продажа лекарственных препаратов в России начнётся в первых числах июня, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента Владимира Путина.
Минздрав готовится разрешить торговлю безрецептурными лекарствами: ведомство разработало нормативно-правовые акты и передало на утверждение в Росздравнадзор, который станет ответственным за новый рынок.
Всё будет проходить в безбумажной форме: заявление подается в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование. Таким образом, в первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешения, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами, — цитирует Мурашко ТАСС.
Как писал NEWS.ru, в мае Мурашко призвал реформировать и цифровизировать систему обязательного медицинского страхования в стране.
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