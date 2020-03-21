https://static.news.ru/photo/4a3a8724-6c31-11ea-ab19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Минздрава обратились к людям, которые страдают различными тяжёлыми заболеваниями, и призвали их к осторожности в условиях распространения коронавируса.

Сообщается, что люди с рассеянным склерозом, ревматоидным артритом и другими аутоиммунными заболеваниями, люди, получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты во время химиотерапии или после трансплантации органов должны ограничить контакты с другими людьми, не посещать общественные места, а также не пользоваться общественным транспортом.

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что мытьё носа с хозяйственным мылом поможет защититься от коронавируса. По её словам, в его составе есть щёлочь, которая не даёт вирусам прилипать к слизистой. При этом медик подчеркнула, что постоянное промывание носа мыльным раствором может высушить кожу и нарушить её иммунитет.

Сама врач использует банное мыло. Она моет руки до локтей, шею, уши, нос. Она держит эти части тела намыленными около двух-трёх минут.

NEWS.ru писал, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня. Об этом заявили специалисты Роспотребнадзора. Поэтому двухнедельного карантина вполне достаточно. Сообщается, что у 97,5% симптомы коронавируса проявляются в течение 11 дней после инфицирования.

В настоящий момент общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 306. С 20 по 21 марта было обнаружено 53 новых случая.