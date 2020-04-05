Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Министерство здравоохранения дало рекомендации работодателям, чьим сотрудникам приходится работать во время карантина и общаться с большим количеством людей. Речь идёт о продавцах, сотрудников аптек, общественного транспорта, МВД, МФЦ и иных госорганизаций.
Минздрав настоятельно рекомендует носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами. Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими средствами индивидуальной защиты, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее мэр Москвы определил, какие органы власти уполномочены налагать штрафы на ИП и юридические лица. Речь идёт о тех предприятиях и учреждениях, которым разрешено работать в условиях карантина. Ревизоры будут проверять, как руководство соблюдает предписание властей по недопущению распространения COVID-19, в частности по дезинфекции помещений и организации дистанции между людьми.
В России, по последним данным, зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек, писал NEWS.ru.
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