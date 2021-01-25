Минздрав дал рекомендации по грудному вскармливанию женщинам с COVID-19

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Минздрав рекомендует переболевшим коронавирусом родившим женщинам сохранить грудное вскармливание путём сцеживания молока.

В новых рекомендациях ведомства подчёркивается, что материнское молоко может обеспечивать защитные факторы для новорождённого после перенесённой матерью инфекции.

Поэтому в случаях госпитализации матери и ребёнка в одном учреждении возможно сохранить кормление ребёнка нативным сцеженным грудным молоком матери, — говорится в документе.

Возобновить грудное вскармливание можно, когда и мать, и ребёнок получат по два отрицательных теста на коронавирус.

Для сцеживания женщина должна пользоваться личным молокоотсосом, а ёмкости для хранения молока необходимо дезинфицировать после использования. Также необходимо следовать санитарным нормам при доставке молока от матери ребёнку.

Как писал NEWS.ru, женщинам посоветовали планировать беременность не раньше чем через полгода после вакцинации от коронавируса. Эксперт ВОЗ акушер-гинеколог Любовь Ерофеева призвала всех, кто планирует завести ребёнка, поскорее сделать прививку.