Минздрав Бурятии объявил конкурс на лучшие стихи о вакцинации против COVID

Министерство здравоохранения Бурятии объявило конкурс на лучшее стихотворение о вакцинации против коронавируса. Победитель получит приз в размере 10 тысяч рублей, пишет «МК в Бурятии».

Поставьте прививку и расскажите об этом в рифму. Напишите стихи о важности и необходимости вакцинации против коронавируса. Креатив и фантазия приветствуются, — гласит сообщение Минздрава.

Участникам конкурса нужно написать стихотворение о вакцинации до 27 ноября и опубликовать соответствующее видео в Instagram с хештегом #БурятияПрививайся и с отметкой аккаунтов @minzdrav_03 и @buryatiaofficial. При этом оптимальный объём стихотворения не указан.

Победителя конкурса определит жюри: занявший первое место получит приз в размере 10 тысяч рублей, за второе место дадут семь тысяч рублей, а за третье — пять.

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