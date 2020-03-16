https://static.news.ru/photo/7dc86c18-676e-11ea-97ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России более 10% заразившихся новым типом коронавируса выздоровели и выписаны из медицинских учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Это те, которые поступали в предыдущие периоды, уже непосредственно и заразившиеся коронавирусной инфекцией. Фактически из них больше 10% уже выписаны, — цитирует ТАСС министра.

По информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.

По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 57 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, у одного из жителей Красноярска выявлено подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Указанный результат в настоящее время является предварительным. Это первый случай подозрения на коронавирус на территории региона.