В России более 10% заразившихся новым типом коронавируса выздоровели и выписаны из медицинских учреждений, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Это те, которые поступали в предыдущие периоды, уже непосредственно и заразившиеся коронавирусной инфекцией. Фактически из них больше 10% уже выписаны, — цитирует ТАСС министра.
По информации на 16 марта, в мире более 163 тысяч человек заразились коронавирусом, 6,4 тысячи умерли, более 76 тысяч выздоровели.
По данным оперативного штаба, в России заразились 63 человека (60 граждан России, два — Китая, один — Италии), шестерых выписали. Таким образом, в больницах сейчас находятся 57 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, у одного из жителей Красноярска выявлено подозрение на заражение коронавирусной инфекцией. Указанный результат в настоящее время является предварительным. Это первый случай подозрения на коронавирус на территории региона.
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