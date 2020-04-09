Минздрав: алкоголь прокладывает коронавирусу путь в организм человека

https://static.news.ru/photo/ed9d5b52-7b0f-11ea-97fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Употребление спиртных напитков негативно влияет на способность человеческого организма сопротивляться заражению коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Алкоголь действует на клеточном уровне, и заболевание быстрее развивается, считает главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Этанол, поступающий в организм, вредит клеткам, клетки начинают работать плохо, в том числе иммунные, и, естественно, инфекция на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче, — рассказал медик в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что в условиях пандемии крепкие напитки можно использовать для дезинфекции рук. Но стоит запомнить, что алкоголь сушит кожу рук, на ней появляются трещины, через которые вирус также попадает в организм.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных COVID-19. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч. В России за минувшие сутки зафиксировано 1786 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число пациентов достигло 11 917 в 82 регионах. За весь период умерли 94 человека, выздоровели 795.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин дал задание правительству предусмотреть финансовую поддержку региональных бюджетов в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам его совещания с полномочными представителями в федеральных округах.