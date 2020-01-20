https://static.news.ru/photo/dcdafca8-3b6c-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство уточнило идею запуска «пилотного проекта», в рамках которого частные клиники будут оказывать помощь пенсионерам и инвалидам на дому. Как объяснил исполняющий обязанности министра труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, планируемое нововведение не предполагает замену частной медициной системы обязательного медицинского страхования.

Мы говорим о предоставлении медицинских услуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности. И это не замещение той работы, которую ведут государственные медицинские учреждения, — сказал Топилин, которого цитируют в пресс-службе министерства.

Предполагается, что частные медики будут проводить первичные медицинские манипуляции, наблюдать за состоянием здоровья и оказывать содействие в получении лекарств. Отбирать клиники для участия в проекте будут власти регионов на конкурсной основе. На реализацию инициативы из федерального бюджета за три года направят 2,68 млрд рублей.

Проект не является частью программы по созданию долговременного ухода за пенсионерами и инвалидами. Ознакомиться с ним можно на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, писал NEWS.ru.