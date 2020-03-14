https://static.news.ru/photo/7a5be7c4-65ea-11ea-a8dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса в условиях коронавирусной инфекции. Ведомство, среди прочего, посоветовало переводить школьников на дистанционное обучение.

Минпросвещения призвало региональные власти усилить санитарно-эпидемиологический контроль в детских садах, школах, колледжах и техникумах, учреждениях допобразования. Перевод учеников на домашнее обучение — рекомендация, а не требование ведомства.

У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания. Это то, что уже удалось создать благодаря «Российской электронной школе», содержащей свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов, — цитирует ТАСС министра Сергея Кравцова.

В министерстве отметили, что некоторые регионы уже успешно пользуются онлайн-обучением, и пообещали поддержать те субъекты, которые закроют школы на карантин.

Как писал NEWS.ru, мэрия Москвы, где к 14 марта выявили 25 заражённых коронавирусом, ввела свободное посещение школ с новой учебной недели. На территории России подтверждены 52 случая заражения COVID-19.

В мире заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах, коронавирусная инфекция стала пандемией. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.