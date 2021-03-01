Минобороны назвало число вакцинированных «Cпутником V» военных

https://static.news.ru/photo/63cfdaf8-5859-11eb-8df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В российском Минобороны сообщили, что первый укол вакцины от коронавируса «Спутник V» поставили уже 286 тысячам военных.

К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли свыше 286 тысяч военнослужащих ВС РФ, — цитирует Минобороны «Интерфакс».

В ноябре глава ведомства Сергей Шойгу пообещал, что прививку поставят 400 тысячам российских военных. Также ранее они принимали участие в испытаниях «Спутника V».

25 марта второй этап вакцинации пройдут 14 тысяч военнослужащих, которые примут участие в параде Победы 9 мая.

Кроме того, стало известно, что Минобороны переводит все свои медучреждения в плановый режим работы на фоне улучшения ситуации с COVID-19.

Учёные рассказали, какие тесты необходимо сделать, чтобы понять, насколько успешной оказалась вакцинация от коронавируса, и на какие показатели в анализах следует ориентироваться, писал ранее NEWS.ru. Перед вакцинацией следует сдать тест на наличие антител IgG к антигенам SARS-CoV-2 N и S. По словам экспертов, это поможет определить, перенёс ли человек COVID-19 и приобрёл ли иммунитет. Если антител нет ни к одному из антигенов — можно вакцинироваться.