Минкультуры призвало разрешить концерты на открытом воздухе

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Министерство культуры призвало Роспотребнадзор с середины июля разрешить проведение концертов на открытом воздухе. Массовые мероприятия запрещены в России с марта, когда в стране начал распространяться коронавирус.

По словам министра Ольги Любимовой, предложения переданы санитарному ведомству, и в Минкультуры надеются выпустить рекомендации для регионов в начале-середине июля.

Впереди пора отпусков, люди отправятся на море. И есть традиция вечерних концертов на свежем воздухе. <...> Об этом просят и зрители, и исполнители. Будем прорабатывать и надеяться, что это случится как можно скорее, — цитирует Любимову «Интерфакс».

Глава Минкультуры подчеркнула, что организаторов мероприятий обяжут предусмотреть безопасную рассадку зрителей, дезинфекцию музыкальных инструментов и реквизита.

Как писал NEWS.ru, карантинные ограничения начали отменять в регионах России с начала июня, когда президент Владимир Путин заявил о стабилизации эпидемической обстановки и назначил парад Победы на 24 июня, а на 1 июля — голосование по поправкам в Конституцию России.

До середины июня число выявляемых заражённых не падало ниже восьми тысяч в сутки. Количество россиян с подтверждённым COVID-19 достигло 561 тысячу человек — страна держится на третьем месте в мире.