Милонов высказался о проверках на поддельный сертификат о прививке от COVID

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что проверять россиян на поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса стоит только в спорных ситуациях. Парламентарий не исключил возникновения ошибок при проверках, пишет Pravda.Ru.

У одного человека могли выработаться антитела после прививки, а у другого — нет. После «Вектора» вообще не вырабатываются антитела, там другая защита работает. Это факт. Тотально проверять всех, думаю, никто не будет, — пояснил Милонов.

По его мнению, если врач сомневается в словах пациента о том, что тот вакцинировался и попал в больницу с коронавирусом, тогда можно сделать такой тест.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о создании теста, который позволит выявить непривитого человека с поддельным сертификатом о вакцинации. В этом случае анализ крови покажет отсутствие в ней антител к мембранному белку аденовируса Ad26.