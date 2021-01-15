Милонов усомнился в пользе крещенских купаний для души и тела

https://static.news.ru/photo/6822aae2-57cb-11eb-9d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов не собирается окунаться в прорубь на Крещение. По его мнению, эта процедура может негативно отразиться на здоровье.

К сожалению, не могу найти в себе духовно-волевых резервов, чтобы увеличить ряды крещенских моржей. Сомневаюсь, что окунание в холодную воду приносит огромный духовный опыт. Боюсь, что вероятность схватить воспаление лёгких намного выше, нежели вероятность приобщиться к тайнам христианской веры, — цитирует парламентария РИА Новости.

При этом Милонов добавил, что относится уважительно к тем, кто придерживается данной традиции.

Его коллега Владимир Жириновский также не собирается окунаться в холодную воду. По словам лидера ЛДПР, он примет участие к крещенских купаниях только при условии, если температура воды будет не менее 25 градусов тепла. Он предложил «подогреть всю Москву-реку» или поставить «чан с подогревом» на площади Революции.

Политик также порекомендовал отказаться от купаний на Крещение тем, кто привился от коронавируса. По его мнению, процедура резко снизит иммунитет и смысла в сделанной прививке не будет.

Как писал NEWS.ru, не советует окунаться в прорубь после вакцинации и врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Он также призвал воздержаться от купаний тех, у кого есть подозрение на какое-либо заболевание.