Микробиолог рассказал об опасности заплесневелого варенья

Заплесневелое варенье может навредить почкам и печени, предупредил микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов в разговоре с изданием «Слово и Дело». Такой продукт следует выбросить, есть его нельзя. Просто снять верхний слой — плохое решение, потому что плесень пропитывает токсинами и остальную часть варенья.

Дело в том, что плесень вредна не потому, что у неё есть мицелий, споры... Это не самое опасное, что можно съесть. Но она в процессе жизнедеятельности вырабатывает токсины — вещества, которые могут обладать серьёзным побочным действием на человека. Возможно, будет вредно и почкам, и печени. Тем более при длительном употреблении. А что вам важнее, банка варенья или здоровье? — объяснил Плисов.

Он добавил, что разные виды плесени появляются на разных продуктах.

Ранее экономист Евгений Надоршин объяснил ажиотажный спрос на сахар заготовками варенья и солений. Он отметил, что это проявление советского наследия не является рациональным, а паникующие россияне скупают не только сахар, но и соль, крупы, консервы и другие товары длительного хранения.

В свою очередь доктор медицинских наук Маргарита Королёва предупредила об опасности долгого хранения гречки. После 24 месяцев крупа начинает окисляться, потому как в её составе присутствуют жиры. Употребление такого продукта может привести к проблемам со здоровьем, в частности к сердечным заболеваниям.