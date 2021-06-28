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Микробиолог рассказал об опасности вируса Нипах для человека

14:26, 28 июня 2021
Фото: Hindustan Times/www.imago-images.de/Global Look Press

Человеку следует серьёзно опасаться вируса Нипах, так как он повреждает мозг и вызывает энцефалит. Чаще всего заражение происходит от взаимодействия с фруктами, на которые попали выделения летучих мышей разных видов и домашних животных. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил микробиолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он отметил, что вируса также стоит бояться рабочим, которые трудятся в Юго-Восточной Азии, в Индии, в Пакистане. По словам учёного, особенным образом инфекция распространяется в свинарниках. Патоген крайне заразен и вызывает высокую летальность. Жемчугов предупредил, что туристам, которые покупают на базарах разные фрукты, нужно тщательно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.

Вирус вызывает высокую летальность, но редко передаётся от человека к человеку. Следовательно, в массовом порядке он не опасен. Вирус существует с 1998 года, однако пока его возможность передачи между людьми воздушно-капельным путём не доказана. При нём нет кашля, поэтому передачи таким образом не происходит, но разные выделения опасны, — подчеркнул микробиолог.

Жемчугов добавил, что если, к примеру, сборщик фруктов возьмёт заражённый летучей мышью плод, заражения сразу не произойдёт. Однако есть опасность что-либо съесть немытыми руками. Также он пояснил, что вакцины и специфического лечения против вируса Нипах не существует.

Инфекция присутствует также на Филиппинах, в Таиланде и не только, сказал Жемчугов. В разных странах периодически происходят вспышки заболеваемости. Кроме того, он подчеркнул, что носителями, в частности, являются летучие мыши, которых подозревают в распространении коронавируса. Из домашних животных эксперт выделил свиней.

Ранее биолог член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов заявил, что человечеству может угрожать новая опасность, так как никто не может исключить мирового распространения вируса Нипах, обнаруженного у летучих мышей в штате Махараштра в Индии.

По его словам, заражение человека от летучей мыши вполне возможно. Он отметил, что люди, желающие защититься от вируса, не должны есть надкушенные фрукты. Однако Нипах может распространиться другими путями.

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