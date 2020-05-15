Микробиолог рассказал, как долго коронавирус может оставаться на деньгах

Микробиолог Евгений Плисов заявил, что COVID-19 может оставаться на купюрах около двух дней.
Об этом он
Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки, — сказал микробиолог.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, при каких обстоятельствах можно будет сказать, что ситуация в России с распространением коронавируса нормализовалась. Речь об этом можно будет вести при полном отсутствии выявленных заболевших, считает она.
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