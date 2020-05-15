Микробиолог рассказал, как долго коронавирус может оставаться на деньгах

https://static.news.ru/photo/4c6cf72c-96b9-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микробиолог Евгений Плисов заявил, что COVID-19 может оставаться на купюрах около двух дней.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, во время пандемии желательно использовать бесконтактную оплату. Но если возникла необходимость использования наличных денег, после этого обязательно нужно вымыть руки.

Взяли купюры, зашли домой, положили купюры, пошли мыть руки, — сказал микробиолог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, при каких обстоятельствах можно будет сказать, что ситуация в России с распространением коронавируса нормализовалась. Речь об этом можно будет вести при полном отсутствии выявленных заболевших, считает она.