Микробиолог назвал срок появления «реального» лекарства от коронавируса

https://static.news.ru/photo/88d8a134-7a80-11ea-a2fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Препараты для лечения коронавирусной инфекции появятся не раньше, чем через полтора-два года. Такого мнения придерживается академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

Если мы справимся с первой волной, а ведь вирус мы получили навсегда, то нужно разрабатывать лекарства в спокойной обстановке, не нарушая правила. То есть проводить испытания на животных, на культуре клеток, — сказал эксперт в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его мнению, создать лекарственный препарат нельзя ни за месяц, ни за год. Зверев подчеркнул, что «реальные» лекарства от коронавируса могут появиться не раньше, чем через полтора или два года.

Меня очень пугает, что вот эти 96 препаратов, которые раньше применялись против других инфекций, пытаются сейчас внедрить в практику здравоохранения. Это неправильно. Они не должны помогать против коронавируса, — заявил академик.

Комментируя рекомендацию Федерального медико-биологического агентства о применении противомалярийных препаратов для лечения COVID-19, Зверев отметил необходимость индивидуального подбора лекарств для каждого больного.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ начались сравнительные клинические исследования препаратов «Гидроксихлорохин», «Мефлохин» и российского препарата «Калидавир», которые будут применяться по новым медицинским показаниям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Испытания лекарств проведут в ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна после письменного согласия пациентов, заражённых COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 млн человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.