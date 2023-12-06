Микоплазменная инфекция угрожает России: какие симптомы, кто в опасности Врач Вознесенский: микоплазменная инфекция сопровождается кашлем и температурой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России зарегистрировали несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Что известно о распространении инфекции, какие симптомы, кто находится в группе риска?

Что известно о микоплазменной инфекции в России

Отдельные случаи микоплазменной инфекции были зарегистрированы в России на фоне роста диагностирования респираторных заболеваний во всем мире. Как отметили в Роспотребнадзоре, расследуются все групповые случаи болезни, проводится комплексная лабораторная диагностика, а также организуются противоэпидемические мероприятия для предотвращения распространения инфекции среди населения.

В настоящее время ситуация с заболеваемостью находится на полном контроле Роспотребнадзора, речи о пандемии или эпидемии не идет. По данным ведомства, у пациентов не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм инфекции.

Уточняется, что в России есть тест-системы для диагностики микоплазменной пневмонии, а также эффективные антибактериальные препараты.

Вспышка микоплазменной пневмонии произошла в Китае в ноябре и продолжается по сей день. По неподтвержденным данным, в КНР госпитализируют ежедневно более семи тысяч человек, во многих школах отменены занятия.

Какие известны симптомы микоплазменной инфекции

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что симптомами инфекции являются повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, интоксикация, кашель, тяжесть при дыхании. При этом поставить точный диагноз можно только после лабораторных исследований.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — пояснил Вознесенский.

Микоплазменная пневмония может не поддаваться лечению, так как неуязвима к некоторым антибиотикам, рассказал «Известиям» доктор биологических наук Альберт Ризванов.

«Это связано с бесконтрольным приемом препаратов. Например, во время пандемии многие принимали антибиотик для профилактики бактериальных осложнений. Именно этот антибиотик-макролид назначается для лечения микоплазменной инфекции», — уточнил профессор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто находится в группе риска

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов сообщил, что заболеть микоплазменной инфекцией может любой человек, однако наибольшему риску подвержены дети.

«Микоплазменная инфекция верхних и нижних дыхательных путей чаще всего вызывается микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae. Это не новый возбудитель, и в осенне-зимний период эта инфекция встречается довольно часто», — объяснил он.

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич для профилактики болезни рекомендует носить маски в общественных местах, а заболевшим не переносить инфекцию на ногах, чтобы не заражать окружающих.

«Лучшая среда для распространения — детские сады, школы и студенческие группы, но заразиться могут и члены семей заболевших», — заявила Станкевич.

Медик обратила внимание, что Мycoplasma pneumoniae поражает эпителий дыхательных путей человека и вызывает воспаление, трахеобронхит и атипичную пневмонию, которая чаще всего встречается у детей, подростков и молодежи.

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