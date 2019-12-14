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30-летней жительнице Лондона Джемме Леви диагностировали синдром Элерса—Данлоса. Из-за этого редкого заболевания вся её пищеварительная система была парализована, и теперь она вынуждена всю жизнь не расставаться с трубками для кормления и лекарствами.

Болезнь диагностировали у Джеммы лишь в прошлом году, хотя симптомы начали появляться с 12 лет, — пишет Daily Mail. Полное излечение от этой болезни невозможно, но Джемма уверена, что это...