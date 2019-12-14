Фото: Aditya Irawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о вспышке эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи — Вити-Леву.

Фиджи — эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; пять тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, — говорится в сообщении на официальной странице ДСКЦ в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае. Инцидент произошёл в Невинномысске. Прививка ребёнку не была сделана из-за отказа родителей.

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