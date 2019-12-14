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Игорь Быкин
Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России предупредил россиян о вспышке эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи — Вити-Леву.
Фиджи — эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; пять тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, — говорится в сообщении на официальной странице ДСКЦ в Twitter.
Фиджи — эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; пять тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, — говорится в сообщении на официальной странице ДСКЦ в Twitter.
#Фиджи - эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия pic.twitter.com/P7aE386iAS— МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 14 декабря 2019 г.
#Фиджи - эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший; проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия pic.twitter.com/P7aE386iAS
Как ранее писал NEWS.ru, семилетний ребёнок, не привитый от кори, заразил этим заболеванием шестерых человек в Ставропольском крае. Инцидент произошёл в Невинномысске. Прививка ребёнку не была сделана из-за отказа родителей.
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30-летней жительнице Лондона Джемме Леви диагностировали синдром Элерса—Данлоса. Из-за этого редкого заболевания вся её пищеварительная система была парализована, и теперь она вынуждена всю жизнь не расставаться с трубками для кормления и лекарствами.
Болезнь диагностировали у Джеммы лишь в прошлом году, хотя симптомы начали появляться с 12 лет, — пишет Daily Mail.
Полное излечение от этой болезни невозможно, но Джемма уверена, что это...
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи