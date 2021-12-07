МИД: ВОЗ одобрит «Спутник V» до июля следующего года

Россия ожидает, что вакцина «Спутник V» будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения в первой половине следующего года, рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. По его словам, осталось немного «сугубо технической бумажной работы», чтобы она была признана безопасной на международной арене, передаёт РИА.

Накануне пресс-служба ВОЗ заявила, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения, которая будет оценивать российскую вакцину, состоится не ранее января 2022 года.

Мы активно занимаемся помощью Российскому фонду прямых инвестиций с продвижением нашей вакцины «Спутник V» на международные рынки. Это такая постоянная рутинная работа, которая требует внимания, взаимодействия с посольствами. Мы всё-таки рассчитываем, что на каком-то этапе вакцина будет переквалифицирована ВОЗ. Думаю, что в первой половине следующего года это произойдет, — отметил Биричевский на круглом столе «Калининградская область в мировой восьмёрке лучших».

Ранее сообщалось о создании вакцины против нового штамма коронавируса. Глава американской компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против «омикрона» будет готова к марту 2022 года, если к тому времени она будет всё ещё нужна. По его мнению, о необходимости создания препарата специалисты смогут сказать уже через несколько недель, когда будут понятны характеристики нового штамма.