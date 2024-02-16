Метеозависимым россиянам рассказали, как остановить гипертонический криз Врач Васюк: каптоприл и нифедипин помогут остановить гипертонический криз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наиболее оптимальным вариантом устранения симптомов и профилактики гипертонического криза в период повышения атмосферного давления является прием лекарств, рассказал aif.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 1 Российского университета медицины Минздрава России Юрий Васюк. По его словам, в первую очередь речь идет о препаратах каптоприл и нифедипин.

Одним из самых оптимальных препаратов для профилактики гипертонического криза является каптоприл. Таблетку или ее половинку нужно разжевать и держать под языком до полного рассасывания. Благодаря такому пути введения препарат начинает снижать давление уже через 10 минут — это гораздо быстрее, чем при обычном приеме внутрь. При гипертоническом кризе это важно, — рассказал врач.

Тем, у кого наблюдается непереносимость каптоприла, Васюк посоветовал использовать нифедипин. По его словам, в этом случае необходимо выбрать лекарство с пролонгированным, а не краткосрочным действием. Принимать его следует разжевывая или рассасывая под языком.

Но препараты с каптоприлом предпочтительнее, так как у нифедипина больше побочных эффектов. Есть еще несколько лекарств, которые можно использовать для лечения развивающегося криза, но эти два наиболее оптимальны, — добавил эксперт.

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