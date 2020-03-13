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Низкая температура и сухой воздух в Москве могут негативно повлиять на распространение вирусных заболеваний. Уже в субботу вечером будет снег, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Резкое похолодание «уронит» температурный фон ниже климатической нормы, к вечеру столбики термометров опустятся до минусовых значений, уточнил он. 15 марта в столицу проникнет полярный воздух, «который по своим свойствам более сухой».

Именно при таком воздухе люди начинают больше болеть. Соответственно, все арктические и полярные вторжения всегда провоцируют развитие ОРВИ, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Метеоролог отметил, что к началу следующей недели влажность воздуха понизится до 32% при мартовской норме 65%.

При этом, уточнил он, распространению вирусных заболеваний поспособствует и сильный ветер.

Ранее NEWS.ru писал, что московские власти начали проводить профилактическую работу в парках столицы в связи с нетипично ранним выходом из анабиоза клещей. Они проснулись из-за нетипично тёплой для этого времени года погоды.