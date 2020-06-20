Мэрия отметила рекордно низкий прирост заражённых COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/82b0c280-b2ea-11ea-9936-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рекордно низкий прирост новых случаев COVID-19 уже несколько дней держится в Москве, отметили в столичном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Такой низкой суточной заболеваемости не было с первой половины апреля.

В мэрии уточнили, что число новых заражённых в последние дни не превышало одного на 10 тысяч населения. Так, утром 20 июня в статистику попали 1057 пациентов с COVID-19. Почти 40% заражений зафиксировали среди москвичей от 18 до 45 лет, на долю пожилых пришлось чуть меньше 20%.

Показатель примерно в тысячу человек сохраняется в Москве уже несколько дней — последний раз такие низкие значения были зафиксированы в начале апреля, — отмечено в сообщении.

Пик эпидемии в столице случился между 3 и 11 мая, когда в отдельные дни число новых случаев COVID-19 превышало шесть тысяч.

Как писал NEWS.ru, с 9 мая столичные власти отменили пропускной режим и требования по обязательной самоизоляции. Начали открываться летние веранды, парикмахерские, торговые центы и парки заработали ещё в начале месяца.

Количество заражённых в Москве за три месяца эпидемии приблизилось к 213 тысячам. Погибли более 3,5 тысячи москвичей, уже выздоровели 134,5 тысячи.