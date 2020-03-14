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Департамент здравоохранения города Москвы опроверг появившуюся информацию о резком увеличении случаев внебольничной пневмонии с начала 2020 года: заболеваемость ниже, чем в прошлом году.

Пневмонией заболели на 8% меньше москвичей в январе и на 7% меньше в феврале, утверждают в мэрии. Число летальных исходов снизилось на 10%.

Как писал NEWS.ru, в Москве выявили 25 из 51 случая заражения коронавирусом в России. Заражение COVID-19 приводит к пневмонии в тяжёлых случаях.

Инфекция пришла из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 141 тысячи человек. Погибли около 5,3 тысячи, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.