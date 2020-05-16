Мэрия Москвы заявила об отсутствии случаев невыплат врачам COVID-надбавок

https://static.news.ru/photo/c8cc7ae4-975f-11ea-afc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк заверил, что столичные медики, работающие с COVID-больными, получают все обещанные доплаты. Правда, он отметил, что есть небольшие задержки, связанные с оформлением.

Действительно, были вопиющие случаи в разных больницах по стране. Разговаривал с нашими коллегами по социальному блоку — по Москве таких случаев нет. Есть, понятное дело, оформительские задержки, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, сейчас должны все деньги, которые были выделены по линии федеральной и московской, до врачей быть доведены, — сказал Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что в больнице Козельска Калужской области некоторые из сотрудников за работу с коронавирусными пациентами получили 27 рублей надбавки. Им её начисляли в зависимости от количества минут, проведённых с больным. Подобный механизм расчёта применялся и для врачей нижегородской скорой.

15 мая на проблему обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил, что такая ситуация недопустима, деньги должны перечисляться за сам факт работы с COVID-19.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.