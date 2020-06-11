Мэрия Москвы объяснила расхождение данных по смертности от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d7b6bc8-abcd-11ea-9a7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы объяснили, чем вызваны расхождения данных департамента здравоохранения и сайта Стопкоронавирус.рф по смертности от COVID-19. Это связано с тем, что мэрия передаёт федеральному штабу оперативные данные, известные на конкретные сутки, позже они уточняются, так как диагноз в ряде случаев устанавливает только вскрытие.

Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и ЗАГСа уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований. Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти, — говорится в сообщении департамента здравоохранения.

По итоговым данным, от коронавируса в Москве в апреле скончались 805 человек, а в мае — 2757. На сайте Стопкоронавирус.рф сообщалось о 642 и 1895 умерших соответственно. Эту разницу (в 163 и 862 человека) и объясняют тем, что этим пациентам диагноз COVID-19 не был поставлен при жизни, но подтвердился только после вскрытия. Поэтому данные об этих людях не попали в оперативную статистику.

За последние сутки в Москве выявили 1436 больных коронавирусом, скончались 53 пациента. Таким образом, всего с начала эпидемии в столице было зафиксировано 201221 случай COVID-19, больше половины заболевших уже выздоровели, более 3,1 тысяч умерли. В целом по России коронавиурс диагностировали у 502 436 человек, для 6 532 болезнь закончилась летальным исходом. В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысяч человек скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в ВОЗ не могут понять причину низкой смертности от коронавируса в России. В организации отметили, что в Европе наиболее высокий уровень смертности, хотя медицина по доступности схожа с российской.