Мэр: в Москве ужесточат меры против COVID, если врачи не будут справляться

https://static.news.ru/photo/19b0ae60-3d3e-11eb-8582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы готовы ужесточить ограничительные меры в Москве для сдерживания коронавируса только в том случае, если система здравоохранения не будет справляться с притоком новых пациентов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет, — сказал градоначальник в документальном фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год».

Он отметил, что у Москвы ещё остаётся «большой запас прочности» в борьбе с пандемией коронавируса.

26 ноября NEWS.ru писал, что власти Москвы продлили меры по сдерживанию коронавирусной инфекции до середины января. Так, был продлён режим самоизоляции для пожилых жителей столицы старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Работодатели обязаны будут оставить не менее 30% сотрудников на удалённой работе. Останутся закрытыми досуговые организации для детей.

Ограничительные меры были введены осенью в связи со второй волной роста заболеваемости COVID-19, в октябре они были продлены до 28 ноября. Согласно новому распоряжению мэрии Москвы, эти меры будут действовать в городе до 15 января.