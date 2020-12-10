Меньщиков не смог стать донором крови для больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/04010964-3ae3-11eb-bc75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков не смог стать донором крови для больных коронавирсом. После перенесённой болезни ему позвонили из больницы и предложили оказать помощь тем, у кого COVID сейчас.

Я ответил: «Да, перезвоните мне через часик», но что-то так и не перезвонили, — сказал Меньщиков порталу Sobesednik.ru.

Меньщиков заразился коронавирусом вместе с женой, которая была на девятом месяце беременности. Как признался участник реалити-шоу, они со второй половиной накануне посетили публичное мероприятие и «хорошо погуляли на выходных». При этом Меньщиков отметил, что ребёнок родился абсолютно здоровым.

Ранее Надежда Бабкина в интервью NEWS.ru сообщила, что не сможет стать донором крови для больных коронавирусом. Как призналась народная артистка, у неё очень плохие вены.