https://static.news.ru/photo/b1d60c8c-5ffc-11ea-903b-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: I-Images/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала рекомендацию использовать мазь, которая защищает от микробов в общественных местах, таких как самолёт. Об этом сообщил портал «Газета.ru» со ссылкой на Daily Star.

Она посоветовала использовать мазь «Неоспорин», дешёвое средство для защиты от заражений. Герцогиня Сассекская отметила, что мазью нужно смазать нос внутри.

Такое покрытие из «Неоспорина» обеспечит вам двойную защиту, — процитировал Меган Маркл портал.

Она также добавила, что об этом методе узнала от известного актёра Леонардо Ди Каприо.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная организация здравоохранения дала рекомендацию для защиты от коронавируса. В организации отметили, что очень важно мыть тщательно руки, минимум 20 секунд, обрабатывать их спиртом, а также не трогать руками лицо, рот и глаза.