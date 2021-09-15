Медрегулятор США усомнился в необходимости ревакцинации в стране

Специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в стране. Об этом свидетельствует отчёт, опубликованный на сайте управления.

В документе отмечается , что некоторые исследования не подтверждают ослабевание эффекта вакцины от коронавируса с течением времени. В управлении пояснили, что, согласно имеющимся данным, разрешённые к применению в США вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжёлого течения заболевания.

В отчёте также прокомментировали публикации о пользе применения третьих (бустерных) доз вакцины от нового коронавируса. Эксперты заявляют, что достоверность этих исследований ненадёжна, а эффективность вакцин для населения США точнее всего отражают те исследования, которые проводятся в стране.

Ранее группа учёных, среди которых есть руководители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что массовая ревакцинация от коронавирусной инфекции не является необходимой и может привести к побочным эффектам. Это касается как мPНК-вакцин, так и средств на основе аденовируса, к которым относится, например, «Спутник V».

Российские эксперты отнеслись к такой точке зрения с большим скепсисом, увидев в ней скорее попытку политического лоббизма, нежели научный взгляд.