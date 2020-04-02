Медики: здоровые люди, переболевшие COVID-19, получат стойкий иммунитет

https://static.news.ru/photo/b2de4284-7492-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Военно- медицинской академии им. Кирова сообщили о том, что здоровые люди, которые переболели коронавирусом, смогут получить к нему стойкий иммунитет. Однако это не касается людей с ослабленным здоровьем или тех, кто переболел COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме.

Данные о длительности и напряжённости иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время накапливаются. Следует полагать, что у преморбидно здоровых (были здоровы до заражения — ТАСС) людей специфический постинфекционный иммунитет продолжительный и напряжённый, — привело сообщение специалистов ТАСС.

Кроме того, плазма крови пациентов, которые переболели COVID-19 и выработали к нему иммунитет, может быть полезна в лечение новых заражённых людей.

Отмечается, что иммунитет к COVID-19 не даст защиту от других семейств коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, китайские учёные считают, что в борьбе с коронавирусом может помочь переливание сыворотки крови от уже переболевших COVID-19 новым инфицированным. Эксперименты показали, что плазма крови выздоровевших пациентов снижает вирусную нагрузку у новых инфицированных и помогает их организму быстрее восстановиться.