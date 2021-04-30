Медики выявили пять главных последствий коронавируса

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Пять основных последствий заболевания коронавирусом выявили медики. Они наблюдаются у каждого десятого, кто перенёс COVID-19. Об этом пишут «Известия».

Первым и основным последствием перенесённого коронавируса врачи называют кардиомиопатию. Это первичное поражение сердца, которое провоцируют пострадавшие от вируса сосуды. Также у пациентов отмечаются нарушения сердечного ритма и миокардиты.

Второе последствие — проблемы с почками. Их получают, по разным данным, от 61 до 78% переболевших. При этом в дальнейшем повреждённые функции не восстанавливаются.

Также осложнения часто касаются органов зрения. У пациентов с COVID-19 часто отмечаются конъюнктивиты, изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз.

Ещё одно осложнение затрагивает работу обонятельной системы. В большинстве случаев люди начинают вновь ощущать запахи в течение дух недель, однако у некоторых эта функция не восстанавливается до конца в течение многих месяцев. По мнению медиков, это может происходить из-за поражения нервных волокон в полости носа.

Кроме того, регулярно обнаруживают расстройства кишечника: коронавирус провоцирует диареи, колиты, развитие патогенной флоры и многое другое.

Чтобы избежать всех этих осложнений, медики советуют сделать прививку от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19, при этом ситуация по коронавирусу в столице не критическая.