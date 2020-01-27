https://static.news.ru/photo/4321bd06-410a-11ea-a461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/Global Look Press

Врачи выяснили, что белковая диета грозит инфарктами и инсультами. Болезни могут развиться из-за закупорки артерий.

Выяснилось, что активное употребление белков в разных формах способствует появлению атеросклеротических бляшек. Они приводят к закупориванию артерий, что может привести к увеличению сердечно-сосудистых недугов.

Медики проводили исследования на мышах. Одна группа грызунов употребляла корм с высоком уровнем белков и жиров. Позже у них был диагностирован тяжёлый атеросклероз. Мыши имели в артериях на 30% больше бляшек, чем грызуны, получавшие нормальное количество белка, но много жира. Другая группа грызунов с белковой диетой не прибавляла в весе, а их сородичи с диетой с повышенным уровнем жира, но с нормальным количеством белка — наоборот.

Исследование доказывает, что диетический белок проводит к развитию атеросклеротических бляшек. Работа врачей опубликована в журнале Nature Metabolism.

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