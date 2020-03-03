https://static.news.ru/photo/97e589c8-5d69-11ea-9cdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики проанализировали фотографии лёгких подростков, которые были повреждены испарениями электронных сигарет. Они выявили признаки болезни, которую назвали EVALI (ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких).

Врачи осенью 2019 года диагностировали опасную болезнь лёгких, которую ранее не встречали. Они предположили, что её вызывают электронные сигареты. Всего в США за последние полгода было обнаружено 2,8 тысяч случаев заболевания и свыше 60 смертей в США и некоторых странах Европы и Азии.

Медики подчеркивают, что для диагностики заболевания недостаточно использовать один рентген. Нужно исследовать пациента с помощью компьютерной томографии.

Томографы позволят нам диагностировать болезнь на ранних этапах развития, что крайне важно для того, чтобы своевременно начать лечить и спасти жизнь подростков, — заявила Мэдди Артундуага из Техасского университета.

Болезнь по своим симптомам похожа на пневмонию, но её нельзя вылечить с помощью антибиотиков или других лекарств. Медики пытаются понять, какие типы электронных сигарет вызывают её и как можно бороться с заболеванием.

EVALI сопровождается нарушениями пищеварения и тошнотой, которая обычно ассоциируется с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Легкие пациентов имеют тёмные образования округлой формы. Такие образования обычно возникают при пневмонии. У некоторых пациентов лёгкие выглядят так, будто бы орган перенёс серьёзный ушиб.

Медики надеются, что своевременное диагностирование болезни позволит не доводить до такого состояния, когда у пациентов начнёт развиваться полноценная пневмония, сообщает Radiology.

NEWS.ru писал, что американские биологи выяснили, что во рту курильщиков вейпов происходят уникальные изменения в видовом составе и численности микробов. Вейперы более уязвимы к появлению гингивита, периодонтита, а также других болезней дёсен.