Медики в США рассказали о принятии родов при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/575c8cb4-74af-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Global Look Press

Медработники в США рассказали об организации родов в условиях эпидемии и об опасности коронавируса для беременных и новорожденных.

По словам акушерки Кати Саймон из Вашингтона, беременные женщины переносят коронавирус легче, пишет РИА Новости.

Что-то в беременности делает женщин менее уязвимыми. Для нас эта ситуация необычна, мы привыкли к тому, что все гриппы бьют по беременным намного сильнее, — сказала она.

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, то беременные в настоящее время не находятся в зоне повышенного риска. Однако ответа на вопрос о том, может ли женщина передать вирус плоду, пока нет.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Минздрава прокомментировали ситуацию с полной самоизоляцией в России. Они также перечислили случаи, в которых беременные могут нарушать режим карантина.