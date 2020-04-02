Медики в США рассказали о принятии родов при коронавирусе

Медработники в США рассказали об организации родов в условиях эпидемии и об опасности коронавируса для беременных и новорожденных.
По словам акушерки Кати Саймон из Вашингтона, беременные женщины переносят коронавирус легче, пишет РИА Новости.
Что-то в беременности делает женщин менее уязвимыми. Для нас эта ситуация необычна, мы привыкли к тому, что все гриппы бьют по беременным намного сильнее, — сказала она.
Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, то беременные в настоящее время не находятся в зоне повышенного риска. Однако ответа на вопрос о том, может ли женщина передать вирус плоду, пока нет.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Минздрава прокомментировали ситуацию с полной самоизоляцией в России. Они также перечислили случаи, в которых беременные могут нарушать режим карантина.
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