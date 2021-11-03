Медики уточнили, сколько нужно пить воды при коронавирусе

Врач-иммунолог Ксения Бочарова прокомментировала разногласия о количестве воды, которое надо принимать при заболевании коронавирусом. В одном случае медики советуют не злоупотреблять жидкостью и выпивать не более 20 мл воды на килограмм веса, сообщает Пятый канал.

По мнению противников воды, в лёгких во время болезни скапливается большое количество жидкости и увеличение пациентом приёма воды может навредить организму. Другие считают, что больным коронавирусом надо пить как можно больше жидкости, чтобы выводить инфекцию из организма.

Врач Ксения Бочарова считает, что дозу потребления воды во время болезни необходимо увеличивать, но тут есть свои нюансы.

Когда повышается температура, идет повышенное потоотделение. Поэтому мы должны восстанавливать водный баланс. Но тут точно так же, как и со здоровым человеком — если пациент не имеет хронических заболеваний, то ему достаточно около трёх литров жидкости в сутки, — пояснила иммунолог.

В случае сопутствующих заболеваний надо придерживаться специальных рекомендаций, считает кандидат медицинских наук. К примеру, такие существуют для пациентов с сахарным диабетом. От того, как будет происходить восстановление водного баланса у таких больных, зависит течение заболевания и его уход в более тяжёлую фазу.

Не рекомендуется пить много жидкости тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В отдельных случаях это может быть даже опасно.

Увеличивать количество жидкости более двух с половиной литров в сутки — это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Это всегда риск для компенсации сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому сильно увеличивать объём жидкости таким пациентам нецелесообразно и даже в некоторых случаях опасно, — сказала специалист.

С коллегой согласен клинический фармаколог Родион Осешнюк. По его мнению, больным коронавирусом нельзя снижать потребление жидкости, так как именно вода помогает выводить вирус из организма.

Если вы заболели новой коронавирусной инфекцией, обязательно нужно пить больше жидкости. Это связано с тем, что один из механизмов повреждения ткани COVID-19 — это микротромбозы. И чтобы с ними справиться, необходим достаточный уровень жидкости в организме. Поэтому обязательно пейте побольше тёплых напитков — различных морсов, компотов, чаёв, и будьте здоровы, — резюмировал медик.

Ранее сообщалось, что людям с болезнью почек опасно пить установленную норму в два литра воды в день. Организм поглощает воду, однако не может её вывести, что приводит к артериальной гипертензии, объяснил врач Андрей Продеус.