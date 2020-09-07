Медики связали работу мозга с диабетом и кровяным давлением

https://static.news.ru/photo/daae879a-f126-11ea-86d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокое кровяное давление и диабет влияют на работу головного мозга человека. Изменения пагубно сказываются на мышлении и памяти. Медики проанализировали сканы важнейшего органа и анамнез 22 000 участников исследования.

Специалисты обнаружили серьёзные структурные изменения в сером и белом веществе у граждан с диабетом и высоким кровяным давлением, передаёт журнал Nature Communications.

По мнению экспертов, эти люди обычно не так легко справляются с когнитивными тестами, измеряющими скорость мышления и кратковременную память, что повышало вероятность дальнейшего снижения умственного развития.

Значение полученной информации заключается в том, что учёные доказали: выявленные факторы риска не только влияют на риск развития деменции в старости, они воздействуют на мозг и его когнитивные функции в среднем возрасте. Медики также утверждают, что влияние диабета, повышенного давления на работу мозга чаще наблюдается у людей в возрасте от 44 до 69 лет. После 70 лет подобная связь встречается реже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что применение перманентной краски для волос может повысить риск развития онкологии у женщин. Окрашивание волос провоцирует развитие рака груди, яичников, кожи и других видов, установили учёные из Гарвардского университета. В исследовании, которое продолжалось 36 лет, принимали участие 117 200 американок. Никто из них не имел проблем со здоровьем и регулярно окрашивал волосы. Специалисты обнаружили, что спустя какое-то время у некоторых женщин был диагностирован рак головного мозга, мочевого пузыря, иммунной системы и другие виды опасного недуга.

Женщины с тёмными волосами оказались подвержены риску развития лимфогранулематоза, а также опухолям яичников и груди. Оказалось, что чем чаще женщина красила волосы, тем больше у неё был риск заболеть раком. Учёные также отмечают, что в группу риска попадают обладательницы светлых волос.