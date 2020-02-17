https://static.news.ru/photo/33e3fce0-5178-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Utuku/Ropi/Global Look Press

Раковые больные имеют больше шансов заразиться новым коронавирусом, считают учёные.

Специалисты проанализировали две тысячи случаев заражения коронавирусом в больницах Китая. По их словам, злокачественные новообразования, а также противоопухолевая терапия оказывают иммунодепрессивное состояние на организм, поэтому онкобольные «подвергаются повышенному риску заражения новым коронавирусом».

Медики считают, что нужно усилить наблюдение за онкобольными пациентами, которые заразились коронавирусом, уделив особое внимание людям в возрасте, а также тем людям, у которых есть сопутствующие патологии, сообщает The Lancet Oncology.

NEWS.ru сообщал, что за три недели в Китае уменьшилась доля тяжелобольных коронавирусом с 15,9% до 7,2% от общего числа заражённых. Тенденция затрагивает не только больных в Ухани, но и по всей стране. В госкомитете по здравоохранению страны подчеркнули, что это доказывает эффективность усилий по борьбе с заболеванием.

По данным на 17 февраля число заражённых коронавирусом достигло более 71 тысячи человек, умерли — более 1700, выздоровели более 11 тысяч человек.