https://static.news.ru/photo/e830bfca-93dd-11e9-a2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

До недавних пор считалось, что главной причиной возникновения гастрита является употребление пищи всухомятку. Кроме того, многие до сих пор верят в то, что супы снижают риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Проведённые исследования показали, что эти мифы не имеют ничего общего с реальностью, так как основной причиной гастрита является не неправильное питание, а бактерия Хеликобактер пилори, провоцирующая воспаление стенок желудка. Заражение происходит через общую посуду, предметы гигиены и поцелуи.

Преувеличенной оказалась и польза первых блюд для ЖКТ. Согласно статистике, реже всего гастритом болеют жители Великобритании, Германии и Японии, которые практически не едят супов.

Не вызывает гастрит и стресс, как утверждают многие медики, но действительно усугубляет течение этого заболевания, так как тревога и волнение могут способствовать увеличению выделения кислоты в желудке и тем самым усугублять боли в животе.

Во многих случаях гастрит протекает без симптомов, а выявить его можно только при помощи анализа ткани стенки желудка во время гастроскопии. Тошнота, вздутие и боли в животе могут указывать на ряд болезней ЖКТ, но не на гастрит, сообщает «МедикФорум» .

Ранее News.ru писал о том, что развитию злокачественных опухолей способствуют запущенные болезни. Так, специалисты относят к предраковым состояниям гастрит с пониженной кислотностью и язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, эрозии и дисплазию.