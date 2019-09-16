https://static.news.ru/photo/dfea35fa-d87d-11e9-b502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты московского департамента здравоохранения считают, что аргументы сторонников отказа от прививок основаны на мифах и не имеют научных подтверждений. Они опровергли высокую вероятность осложнений от прививок и их отрицательное влияние на иммунную систему.

Сегодня вероятность осложнения от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть инфекцией и получить осложнения от болезни, — сообщил АГН «Москва» врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Олег Филиппов.

Другой распространённый миф о том, что прививки губят иммунную систему, тоже является голословным утверждением. По словам Филиппова, антигены вакцин не губят, а «обучают» иммунную систему, укрепляют её. Правильное питание и здоровый образ жизни не могут в полной мере защитить от специфических заболеваний, а прививка формирует «линию защиты» от повторного воздействия патогена.

Отмена или снижение охвата вакцинацией приводит к нарастанию инфекционной заболеваемости. Если же прививки возобновляются, это приводит к прекращению вспышки, — подчеркнул Филиппов.

По поводу содержания ртути в вакцинах он отметил, что её количество там гораздо меньше, чем в городском воздухе. А проведённые исследования показали, что рост числа детей с аутизмом тоже никак не связан с иммунизацией.

Как писал News.ru, масштабная вакцинация против гриппа стартовала в Москве 4 сентября. В столице работают 65 мобильных прививочных пунктов, 34 из которых — на станциях метро и МЦК. Кроме того, прививки можно сделать в московских парках, во флагманских центрах госуслуг «Мои документы», а также в павильонах «Здоровая Москва». Для вакцинации достаточно иметь при себе паспорт гражданина РФ. Перед прививкой врачи измерят температуру и предложат заполнить анкету. Вся процедура займёт не более 10–15 минут.