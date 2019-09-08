Нутрициолог Наталья Прохорова рассказала о заболеваниях, при которых употребление мяса категорически противопоказано.
По её словам, люди, страдающие различными нарушениями обмена веществ, должны забыть о мясных блюдах.
Например, больным подагрой назначается специальная диета, исключающая красное мясо, так как продукты его распада откладываются в суставах. При этом допускается употребление курицы или индейки в ограниченных количествах.
Кроме того, с осторожностью красное мясо должны есть люди с повышенным холестерином, а также страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее News.ru писал, что медики сообщают, что употребление некоторых продуктов может улучшить мозговую деятельность, а других — нанести существенный вред. Эксперты разделили продукты на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться. К наиболее полезным относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты.