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Нутрициолог Наталья Прохорова рассказала о заболеваниях, при которых употребление мяса категорически противопоказано.

По её словам, люди, страдающие различными нарушениями обмена веществ, должны забыть о мясных блюдах.

Например, больным подагрой назначается специальная диета, исключающая красное мясо, так как продукты его распада откладываются в суставах. При этом допускается употребление курицы или индейки в ограниченных количествах.

Кроме того, с осторожностью красное мясо должны есть люди с повышенным холестерином, а также страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жирная говядина, свинина исключаются. Оставляют куриные грудки, нежирного кролика, диетическое мясо, — сообщила врач-диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Ранее News.ru писал, что медики сообщают, что употребление некоторых продуктов может улучшить мозговую деятельность, а других — нанести существенный вред. Эксперты разделили продукты на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться. К наиболее полезным относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты.